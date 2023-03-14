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Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü, masa tenisinde de başarılar elde ediyor.

KAYSERİ 14.03.2023, 11:22
Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü, masa tenisinde de başarılar elde ediyor.

Yıldızlar-Gençler Kayseri Ligi 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları 11-12 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Hatice Ravza Gülce Yıldız Kızlar kategorisinde 2., Ceran Koçak ise 4.oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise Duran Bayram 2.oldu.

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