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Spor A.Ş, masa tenisinde göz doldurdu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü, masa tenisinde de başarılar elde ediyor.
KAYSERİ 14.03.2023, 11:22
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü, masa tenisinde de başarılar elde ediyor.
Yıldızlar-Gençler Kayseri Ligi 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları 11-12 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Hatice Ravza Gülce Yıldız Kızlar kategorisinde 2., Ceran Koçak ise 4.oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde ise Duran Bayram 2.oldu.