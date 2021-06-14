Spor A.Ş kupa ve madalyalar ile döndü

Antalya’da düzenlenen Kadetler Milli takım seçme yarışması ve Ulusal Egemenlik Kupası’na Kayseri Spor A.Ş damga vurdu.

9-13 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Kadetler Milli Takım seçme yarışması ve Ulusal Egemenlik Kupası’nda Spor A.Ş birçok madalya ve kupa kazanarak döndü. Toplamda 2 madalya, 5 kupa kazanan Spor A.Ş sporcuları büyük sevinç yaşadı. Spor A.Ş dereceye giren isimler ise şu şekilde:

Klasik Yay Kadet Erkeklerde Kamil Türkmen Türkiye 3.

Klasik Yay Kadet Kadınlarda Fatma Maraşlı Türkiye 2.

Klasik Yay Kadet Mix Takımda Kamil Türkmen, Fatma Maraşlı Türkiye 2.

Klasik Yay Kadet Erkek Takımda Kamil Türkmen Kutay Tek, Mevlüt Mert Atay Türkiye 2.

Makaralı Yay Büyük Erkek Takımda Egemen Uslu, Yunus Emre Arslan, Furkan Akgün Türkiye 3.

Klasik Yay Genç Erkek Takımda Kamil Türkmen, Kutay Tek, Mevlüt Mert Atay Türkiye 3.

Makaralı Yay Gençler Mix Takımda Yunus Emre Arslan, İrem Ocakcı Türkiye 3. olmuştur.