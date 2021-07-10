Spor A.Ş Gençlik ve Spor namağlup şampiyon oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun işbirliği ile düzenlenen 26’ncı Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi.

Kayseri Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü Minik Kadın Hentbol takımı Alanya’da düzenlenen Hentbol turnuvasına namağlup şampiyon oldu. 4 - 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan 26. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi. Alanya Milli Egemenlik Stadyumunda 43 takımdan 650 sporcu 6 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, 2008-2009 yaş grubunda yarışan Minik Kadın Hentbol takımı oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Final maçını kazanarak şampiyon olan Minik Kadın Hentbol takımı büyük coşku yaşadı ve düzenlenen törenle kupa ve madalyasını aldı.

2008-2009 yaş grubunda yarışan Minik Erkek Hentbol Takımı ise oynadığı 9 maçın 5’ini kazanarak turnuvayı 4. olarak tamamladı.