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Spor A.Ş. basketbolda 3. oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nün basketbol takımı düzenlenen turnuvada 3. oldu.
KAYSERİ 22.11.2021, 15:31
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nün basketbol takımı düzenlenen turnuvada 3. oldu.
18 Ekim - 20 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri Kulüplü U14 Kızlar Basketbol Ligi büyük mücadeleye sahne oldu. Kayseri’de spor alanındaki başarılarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nün Basketbol Takımı turnuvada Kayseri 3.’sü oldu.