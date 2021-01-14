SPK Lisansı ile faaliyet yürüten kredi derecelendirme kuruluşu Turkratıng’den Kayseri Şeker’e yüksek not

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı ile faaliyet yürüten ilk ulusal şirket olarak 2006 yılında kurulan ve TURKRATING logosu altında hizmet sunan “İstanbul Uluslar Arası Derecelendirme A.Ş”nin Kayseri Şeker’in (Ortaklıkları ile birlikte grup olarak) 30.04.2020 tarihli finansal tabloları için yapılan değerlendirmede oldukça yüksek bir kredi notu verilerek, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, yani; ortalamanın üzerinde kredi kalitesi ile yatırım yapılabilir bir kuruluş olduğu, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2, yani; güçlü borç ödeme kabiliyeti olan bir kuruluş olduğunu belirlendi.

Kayseri Şeker’in, sektörün köklü bir şirketi olduğu, aktiflerdeki büyümenin sürdüğü, uzun vadeli borçlanmaya yöneldiği, net işletme sermayesinde artış olduğu, kâr marjında iyileşme olduğu, Kısa ve Orta Vadeli Hedefler başlıklarında yapılan değerlendirme; yüksek seviyeli notla sonuçlandırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca alınan 10.09.2020 tarihli ve 9133 sayılı Karar ile 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluk kapsamında ve Bankalar ile Finans Kuruluşları yanında, Kayseri Şeker gibi şirketlerin de bankalara sunulmak üzere Kredi Derecelendirme Notu almak ve bunu kredi kullandığı bankalara sunmak mecburiyeti getirilmişti.