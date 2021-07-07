Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri’de sosyal medya üzerinden ürün satma bahanesi ile dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde mevcutsuz görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık S.N.A. ve mağdur katılmadı. Mahkeme Savcısı, sanık hakkında ‘bilişim sistemler banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık S.N.A. hakkında ‘bilişim sistemler banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçunda 3 yıl 4 hapis cezası verdi.