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Sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapan sanıklara 6 yıl 9 ay hapis

Kayseri’de bir kişiye sosyal medya üzerinden televizyon satma bahanesiyle 4 bin TL haksız kazanç elde eden sanıklara toplamda 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

KAYSERİ 21.06.2021, 13:20
Sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapan sanıklara 6 yıl 9 ay hapis

Kayseri’de bir kişiye sosyal medya üzerinden televizyon satma bahanesiyle 4 bin TL haksız kazanç elde eden sanıklara toplamda 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçlardan tutuklu bulunan sanıklar A.A. ve M.P. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları ve müşteki avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, suç işlemediklerini öne sürerek, mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar A.A.’ya ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verirken, tutuklu sanık M.P’yi de aynı suçtan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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