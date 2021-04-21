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Sosyal bilgiler öğretmeni Covid-19’a yenik düştü

Kayseri’de sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

KAYSERİ 21.04.2021, 20:10
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Sosyal bilgiler öğretmeni Covid-19’a yenik düştü

Kayseri’de sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin bir süre önce koronavirüse yakalandı. Mehmet Şahin, hastanede tedavi gördüğü sırada Covid-19 mücadelesini kaybederek vefat etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, acı haber sonrasında Mehmet Şahin ve ailesine başsağlığı diledi.
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