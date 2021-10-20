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Solunum sıkıntısı çeken hastanın yardımına helikopter ambulans koştu

Kayseri’nin Sarız ilçesinde solunum sıkıntısı çeken covid-19 şüphelisi 72 yaşındaki kadın hasta, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

KAYSERİ 20.10.2021, 12:47
Solunum sıkıntısı çeken hastanın yardımına helikopter ambulans koştu

Kayseri’nin Sarız ilçesinde solunum sıkıntısı çeken covid-19 şüphelisi 72 yaşındaki kadın hasta, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan ve kolon kanseri tedavisi gören A.B. (72) , solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle sağlık birimlerine başvurdu. Covid-19 şüphesi de bulunan A.B., helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

A.B.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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