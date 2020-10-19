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Solunum sıkıntısı çeken bebek hava ambulansı ile hastaneye yetiştirildi
KAYSERİ'DE YENİ DOĞAN VE SOLUNUM SIKINTISI ÇEKEN BEBEK, HAVA AMBULANSI İLE KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.
KAYSERİ 19.10.2020, 11:29
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Kayseri’de yeni doğan ve solunum sıkıntısı çeken bebek, hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Kayseri Caddesi’nde yeni doğan bir bebeğin solunum sıkıntısı çektiği ve ailesinin Yahyalı Devlet Hastanesi’ne getirdiği öğrenildi. Burada doktorların yaptığı müdahale sonrasında küçük bebek için il merkezinden hava ambulansı talep edildi.
Kısa sürede Yahyalı ilçesindeki heliport alanına ulaşan hava ambulansı, küçük bebeği kısa sürede Kayseri Şehir Hastanesi’ne nakletti. Solunum sıkıntısı çeken küçük bebek Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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