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Sokağa çıkma yasağı Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdı

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİNİ FIRSAT BİLEREK ESENYURT MAHALLESİNDE BAŞLAYAN ALT YAPI VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Sokağa çıkma yasağı Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdı

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİNİ FIRSAT BİLEREK ESENYURT MAHALLESİNDE BAŞLAYAN ALT YAPI VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:30
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Sokağa çıkma yasağı Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sokağa çıkma yasağı günlerini fırsat bilerek Esenyurt Mahallesinde başlayan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

9 ayrı mahallede çalışma yapılıyor

Melikgazi Belediyesi’nin pandemi sürecini fırsata çevirdiğini boş mahalle ve sokaklarda yol ve kaldırım çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak her sokağa çıkma yasağında ilçemizin birçok noktasında çalışmalar yapıyoruz. 9 mahallemizde çalışma yapıyoruz. Şuan Esenyurt Mahallemizdeyiz. 1 kilometreden fazla yolun asfaltını söküyoruz. Sonrasında asfaltını da sereceğiz. Bununla beraber Ayşe-Ahmet İnci Caddemizin asfalt ve kaldırım çalışması devam ediyor. Becen Mahallemizde de çalışmalar devam ediyor. Altınoluk Mahallemizde asfalt, kaldırım ve kavşak çalışmamız var. Köşk Mahallesi ve İLDEM’de de çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlarımız evde kalırken Melikgazi olarak yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. Rabbim hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Yeşilyurt Mahallemizde 1 aydır mahallemizde bir aydır devam eden çalışmalarımız tamamlandı pazartesi günü asfaltını da sereceğiz.” dedi.

Asfalt ve kaldırım yapılacak yerde alt yapı kuruluşlarının çalışmalarının tamamlanması gerektiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Biz yola hızlıca hemen asfalt dökülsün, bitsin istemiyoruz. Yolların ve kaldırımların uzun ömürlü olması için alt yapının tamamlanması lazım. Bu çalışmalarımız devam ederken karasinek ve sivrisinek ilaçlama çalışmalarımızda devam ediyor. Bu yaz Melikgazi’de dolu dolu bir hizmet yılı geçecek. Çalışmalarımız pandemiden dolayı aksamadan hızla devam etti. Şehir Merkezimizin güzelleşmesi için de metruk yapıların kaldırılması ve temizlenmesi çalışmalarımız devam ediyor.”

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