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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı

KAYSERİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ OLDUĞU GÜNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU SATICILARINA VE KULLANICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ YAKALANDI.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı

KAYSERİ'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ OLDUĞU GÜNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU SATICILARINA VE KULLANICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 KİŞİ YAKALANDI.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 08:46
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4 farklı olayda, M.T., C.N., E.Ö., A.T., G.A., U.G., Y.G., T.Y. ve H.A. yakalandı. Yapılan aramalarda ise 11.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

H.A.’nın emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

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