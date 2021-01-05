Snowboard İl Birinciliği Nefes Kesti

Snowboard Kayseri İl Birinciliği müsabakaları nefes kesti.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Kayseri İl Birinciliği müsabakaları nefes kesti. Hacılar Kapı’da gerçekleşen yarışlara kadın ve erkek olmak üzere toplamda 93 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi.