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Sivas’ta madalyalara ambargo
02-03 EYLÜL 2020 TARİHLERİ ARASINDA SİVAS’TA YAPILAN İLLER ARASI TAEKWONDO POOMSAE ŞAMPİYONASINDA SPORCULARIMIZ MADALYALARA AMBARGO KOYDU.
KAYSERİ 04.09.2020, 15:13
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02-03 Eylül 2020 tarihleri arasında Sivas’ta yapılan İller Arası Taekwondo Poomsae Şampiyonasında sporcularımız madalyalara ambargo koydu.
Şampiyonaya Kayseri, İstanbul, Ankara, Sivas, Erzurum ve Isparta illerinden sporcular katıldı. Kayseri adına yarışan sporcularımız 10 altın, 8 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attılar. 25 madalya kazanan Kayseri takımı Şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri’ye 25 sporcu ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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