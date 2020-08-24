Site ve bina yöneticileri ile Pandemi Toplantısı
KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA, SİTE VE BİNALARDA ALINACAK OLAN TEDBİRLER VE ORTAK ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLENDİRMELERİN YAPILMASI AMACIYLA SİTE VE BİNA YÖNETİCİLERİ İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, site ve binalarda alınacak olan tedbirler ve ortak alanlarda uyulması gereken kurallar ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla site ve bina yöneticileri ile toplantı gerçekleştirildi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın talimatlarıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, site ve bina yöneticileri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli tarafından bilgilendirildi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, site ve bina yöneticilerine son derece önemli görevler düştüğünü belirterek, site içerisinde ortak kullanım alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak, site giriş ve çıkışlarında gerekli önlemlerin alınması, başta maske-mesafe-temizlik konuları olmak üzere, karantinaya alınan binalarda ve dairelerde uygulanacak olan izolasyon tedbirleri ve bina görevlisi olarak çalışan personellerin dikkat edeceği hususlar hakkında site ve bina yöneticilerini bilgilendirdi.
Toplantı, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin site ve bina içerisinde uyulması gereken kurallar ile ilgili hatırlatmalarının ardından site ve bina yöneticilerinin sorun ve taleplerini iletmeleri ile sona erdi.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25