Sirk akrobatlarına tarihi Talas turu

20 Ağustos’tan bu yana sergiledikleri performansla herkesi kendisine hayran bırakan Akrobasi Sirki akrobatları, Talas’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Yaklaşık 20 gündür birbirinden heyecanlı ve keyifli gösterilere imza atan sirk sanatçıları, belediye tarafından düzenlenen tur ile ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Üstü açık gezi otobüsüyle gerçekleşen ilçe turu Ali Saip Paşa Caddesiyle başladı. Daha sonra Talas Sanat Galerisini gezen sanatçılara burada tarihi doku ve sanat galerisi hakkında bilgiler verildi.

Talas’ın tarihi mahallelerinden olan Han ve Harman Mahalleleriyle devam eden gezide son durak Yaman Dede Camii ve Yaman Dede Konağı ile Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi oldu.

Gezi sırasında düşüncelerini dile getiren akrobatlar, ilk olarak sirke gösterilen ilgiye vurgu yaparak çadırın her akşam tamamen dolmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti. Talas’ı çok sevdiklerini, çok farklı bir atmosfere sahip olduğunu ifade ederek geziden duydukları memnuniyeti dile getiren sanatçılar, gezi için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.