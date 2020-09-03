Şirintepe yeni parkına kavuşuyor
İLÇENİN HER MAHALLESİNE PARK YAPARAK YEŞİL ALAN SAYISINI ARTIRAN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, PARK YAPIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK BİRÇOK PARKIN YAKINDA HİZMETE GEÇECEĞİNİN MÜJDESİNİ VERDİ.
İlçenin her mahallesine park yaparak yeşil alan sayısını artıran Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, park yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek birçok parkın yakında hizmete geçeceğinin müjdesini verdi.
Yapılan çalışmalar sonucu parklarda yeni modern çocuk oyun grupları kullanılarak daha güvenli ve fonksiyonlu oyun alanları oluşturacaklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimarsinan Bölgesi Şirintepe Mahallemizdeyiz. Bu alanda büyük bir çalışma devam ediyor. Özellikle 2 kilometrenin üzerinde yol, alt yapı ve kaldırım çalışmamız var. İnşallah asfaltını da en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Mahallemize güzel bir park yaptık. Çocuklarımız gençlerimiz bu parktan çok mutlu olacaklar. Futbol sahası, oyun grubu, kamelyalar olacak. Çok nitelikli güzel bir parkımızda yapım çalışmaları devam ediyor. Sona yaklaştık. 3 yıldır bölgede yoğun bir yapılaşma başlamış. Yapılaşmanın tamamlanması ile beraber yol kaldırım, park ve diğer ihtiyaçları bir bir hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Başkan Palancıoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceklerini hatırlattı.
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25