Sindelhöyük’te korkutan yangın

Kayseri’nin Develi İlçesi Sindelhöyük mahallesinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ebeveyn odasının yandığı olayda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.