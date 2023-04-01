Sincan Belediyespor - Talasgücü maçının hakemi Melih Kurt

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sincan Belediyespor-Talasgücü Belediyespor arasındaki liderlik maçında da Melih Kurt düdük çalacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın en önemli maçı olan Sincan Belediyespor - Talasgücü Belediyespor maçında Trabzon bölgesi hakemi Melih Kurt düdük çalacak. Bu maçta Kurt’un yardımcılıklarını Mert Omay ile Emrah Türkyılmaz yapacak.

Bölgesel Amatör Lig 23. haftasında oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Eskil Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Murat Türker Aksu

Sincan Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: Melih Kurt

Yahşihanspor-Suvermez Kapadokya: Hasan Can Tamtekin

OIsmancık Beledoiyespor-Ankara TKİspor: Berkay Yavuz

Niğde Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Mehmet Yetkin

Develigücü-Mucurgücü: Esra Sağlam