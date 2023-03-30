Şinasi Acar ve yönetimi Mutlu Önal’ı ziyaret etti
TÜRKİYE FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİ KAYSERİ ŞUBESİ BAŞKANI ŞİNASİ ACAR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRÜ OLAN MUTLU ÖNAL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinasi Acar ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü olan Mutlu Önal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinasi Acar ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz aylarda TFF Kayseri Bölge Müdürü olan Mutlu Önal’ı makamında ziyaret ettiler. Acar ve yönetim kurulu üyeleri Mutlu Önal’a yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinasi Acar yaptığı açıklamada, “ Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mutlu Önal’ı, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri olarak ziyaret edip, başarı dileklerinde bulunduk. Allah hayırlı eylesin” dedi.