Silviu Lung, Arabistan’a transfer oldu

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren kaleci Lung, Suudi Arabistan ekibi Al-Raed’e imzayı attı.

Kayserispor’da uzun yıllar forma giyen ve yeni sezon için kendisi ile sözleşme yapılmayan kaleci Lung, Arabistan’a resmen transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi, Kayserispor Eski Teknik Direktörü Sumudica’nın çalıştırdığı Al Raed Kulübü ile resmi sözleşmeyi yaptı. Bir dönem Rizespor’da oynayan Hırvat futbolcu Djokovic de Al Raed’e imzayı attı.

Öte yandan, geçen sezon Kayserispor’da kiralık olarak forma giyen Abdulkadir Parmak, Süper Lig takımlarından Gaziantep ile sözleşme yaptı.