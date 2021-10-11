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Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde ilk hafta sona erdi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde 1. hafta, A ve B gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

KAYSERİ 11.10.2021, 10:57
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde ilk hafta sona erdi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde 1. hafta, A ve B gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, sezona deplasmanda aldığı galibiyetle başladı. Zorlu mücadelede İstanbul ekibi Büyükçekmece Voleybol Akademi takımını iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı. B Grubunda oynanan 5 maç sonunda 2 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 3 maçı ise deplasman takımları kazandı. 1. haftada B Grubunda alınan sonuçlar şu şekilde;

İlkban-Çukurova Belediyespor: 3-2

Mersin B.Şehir Bld.-Bahçelievler Bld: 3-2

Numune Gençlik-Adam Voleybol: 0-3

Büyükçekmece Voleybol- Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: 2-3

Mert ve Kaan Sigorta-Vakıfbank: 0-3

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