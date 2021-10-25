Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde 3. Hafta tamamlandı
CeraStyle OSB Teknik Koleji üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.
CeraStyle OSB Teknik Koleji üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 3. haftasında Ankara’da oynadığı maçta Mert ve Kaan Sigorta takımını 3-1 mağlup etti. Ligde geride kalan 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Turuncu-Siyahlılar zirve takibini sürdürüyor. Lige deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi takımını 3-2 yenerek başlayan CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 2. hafta maçında ise sahasında İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler takımına 3-0 kaybetti. 3.haftada ise yine deplasmanda Mert ve Kaan Sigorta takımını 3-1 mağlup eden turuncu siyahlılar 2 galibiyeti de deplasmanda aldı. CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 4. haftasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Numune Gençlikspor’u konuk edecek. B Grubunda 3.Hafta maç sonuçları şu şekilde;
Mert ve Kaan Sigorta- CeraStyle OSB Teknik Koleji: 1-3
Çukurova Belediyespor-Adam Voleybol: 3-1
Mersin Büyükşehir Belediye-Büyükçekmece Voleybol: 3-2
TED Ankara Kolejliler-Bahçelievler Büyükşehir Belediye: 3-0
İlbank-Vakıfbank: 3-2
Numune Gençlik-Merinos: 1-3