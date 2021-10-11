Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubu 1.Hafta

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Kadın Voleybol takımı sezona galibiyetle başladı.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Ligin 1. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Voleybol’a konuk oldu. Rakibi karşısında iki kez geriye düşen Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmasını bildi.

Salon: İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Kıral xx, Eren Mandal Balta xx

Büyükçekmece Voleybol Akademi: Selin Çağla Doğan xx, Yağmur Gül xx, Elçin Ruşutt xx, Alara Beşok xx, Zeynep Yaman xx, Selda Aksoy xx, Aydan Hazal Şener xx, Deniz Devrim Düzen xx, Selin Buse Yazıcı xx, Yağmur Özdemir xx, Sude Gümüş xx

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun xxx, Açelya Ozman xxx, Ezgi Sultan Sert xxx, Leslie Leyva xxx, Ünzilenur Cansız xxx, Ogilvie Colleen xxx, Ceren Çınar xxx, Melis Ece Yurtsever xxx

Setler:

1.Set- 25-21 (Büyükçekmece Voleybol)

2.Set- 25-14 (Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji)

3.Set- 25-15 (Büyükçekmece Voleybol)

4.Set- 21-25 Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji

5.Set- 11-15 Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji