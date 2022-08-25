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Sigara paketinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri’nden kaçamadı
Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan denetimlerde sigara paketi içinde uyuşturucu madde saklayan şahıs, ekiplerden kaçamadı.
KAYSERİ 25.08.2022, 10:09
Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan denetimlerde sigara paketi içinde uyuşturucu madde saklayan şahıs, ekiplerden kaçamadı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi’nde uygulama yaptı. Uygulamada durumundan şüphelendikleri D.Y.’nin üst aramasını yapan ekipler, oturduğu yerde bulunan sigara paketinin içinde bir miktar uyuşturucu madde buldu. Kontrolleri sırasında kaçmaya çalışan D.Y., kovalamaca sonucu yakalandı.
Ekipler tarafından bulunan maddeye el konulurken, D.Y. de işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.
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