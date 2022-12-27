Sigara kaçakçısı jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından çalışmalarda bandrolsüz tütün ve alkol sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Melikgazi Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak/sahte alkol ve bandrolsüz sigara satışı yapan şahıslara yönelik istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda A.G.’nin ikamet ve iş yerinde kaçak/sahte alkol ve bandrolsüz sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine tütün tespit köpeği Yolcu ile birlikte arama yapan ekipler, çeşitli markalara ait 745 paket kaçak bandrolsüz sigara ve 2 adet ruhsatsız tabanca buldu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.