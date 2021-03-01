banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bursa İskender'e kendi çalışanlarından 7 milyonluk vurgun!
Bursa İskender'e kendi çalışanlarından 7 milyonluk vurgun!
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericiler hükümet binasını bastı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericiler hükümet binasını bastı
Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı
Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı
100 dolara kendini kiralıyor...
100 dolara kendini kiralıyor...

Sıfırdan zirveye yolculuk

Gençlik ve Spor Bakanlığınca onaylanan Kayseri ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasında düzenlenen Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesinin ilk etabı Kayseri’de gerçekleşiyor.

KAYSERİ 01.03.2021, 08:43
2
Sıfırdan zirveye yolculuk

Gençlik ve Spor Bakanlığınca onaylanan Kayseri ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasında düzenlenen Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesinin ilk etabı Kayseri’de gerçekleşiyor.

Dezavantajlı gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi, özgüvenlerinin arttırılması ve yaşadıkları çevreye, topluma karşı duyarlılıklarının geliştirilmesi, milli şuur kazandırılması, amacıyla düzenlenen “Sıfırdan Zirveye Yolculuk” projesinin ilk etabı 26 Şubat -02 Mart 2021 tarihleri arasında Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleşiyor.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 30 Roman genci, 4 gece 5 gündüz sürecek olan Projenin ilk etabında Erciyes’te İl Müdürlüğümüz Kayak antrenörleri eşliğinde temel kayak eğitimi alacak. Gençler spor faaliyetlerinin yanı sıra yapılacak olan sosyal ve kültürel faaliyetlerle unutamayacakları bir zaman geçirecekler.

Projenin üçüncü gününde Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Sadık Tunç, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle olan programda konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı “Kayseri ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapmış olduğumuz Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesi kapsamında İzmir’de yaşayan dezavantajlı gençlerin ülkemizin değişik yerlerini görmesini, bu şehirlerde ki sosyal, kültürel yaşamı tanımaları için hayata geçirilen projede, Kayseri’mizi tanımaları, Erciyes’i tanımaları, kayak yapmaları, gençlere ev sahipliği yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İzmir Milletvekilimiz Sayın Cemal Bekle ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederim.” dedi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ev sahipliği için teşekkür ederiz. Kayseri’de daha önce görev yapmış olmamız ve şuanda İzmir’de İl Müdürlüğü yapmış olmamızdan dolayı İzmir ile Kayseri’yi kardeş şehir ilan ederek proje çalışmalarına başladık. Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesi ile ilk projemizi hayata geçirdik. İzmir’de yaşayan Roman gençlerimizin Kayseri’ye ilk defa gelmeleri, karla tanışmaları kayak yapmaları, sosyal ve kültürel yaşamı görmeleri ülkemiz adına önemli bir olay. Gençlere hizmet etmek geleceğe hizmet etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Son olarak konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Sadık Tunç ise şöyle dedi “Devletimizin sosyal devlet olması dolayısıyla hayata geçirilmiş olan Sıfırdan Zirveye Yolculuk projesiyle İzmir’den gelen Roman gençlerimizi Erciyes’te misafir ettiğimiz için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Ankara Keçiörengücü 24 39
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20