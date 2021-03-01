Gençlik ve Spor Bakanlığınca onaylanan Kayseri ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasında düzenlenen Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesinin ilk etabı Kayseri’de gerçekleşiyor.

Dezavantajlı gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi, özgüvenlerinin arttırılması ve yaşadıkları çevreye, topluma karşı duyarlılıklarının geliştirilmesi, milli şuur kazandırılması, amacıyla düzenlenen “Sıfırdan Zirveye Yolculuk” projesinin ilk etabı 26 Şubat -02 Mart 2021 tarihleri arasında Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleşiyor.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 30 Roman genci, 4 gece 5 gündüz sürecek olan Projenin ilk etabında Erciyes’te İl Müdürlüğümüz Kayak antrenörleri eşliğinde temel kayak eğitimi alacak. Gençler spor faaliyetlerinin yanı sıra yapılacak olan sosyal ve kültürel faaliyetlerle unutamayacakları bir zaman geçirecekler.

Projenin üçüncü gününde Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Sadık Tunç, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle olan programda konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı “Kayseri ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapmış olduğumuz Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesi kapsamında İzmir’de yaşayan dezavantajlı gençlerin ülkemizin değişik yerlerini görmesini, bu şehirlerde ki sosyal, kültürel yaşamı tanımaları için hayata geçirilen projede, Kayseri’mizi tanımaları, Erciyes’i tanımaları, kayak yapmaları, gençlere ev sahipliği yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İzmir Milletvekilimiz Sayın Cemal Bekle ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederim.” dedi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ev sahipliği için teşekkür ederiz. Kayseri’de daha önce görev yapmış olmamız ve şuanda İzmir’de İl Müdürlüğü yapmış olmamızdan dolayı İzmir ile Kayseri’yi kardeş şehir ilan ederek proje çalışmalarına başladık. Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesi ile ilk projemizi hayata geçirdik. İzmir’de yaşayan Roman gençlerimizin Kayseri’ye ilk defa gelmeleri, karla tanışmaları kayak yapmaları, sosyal ve kültürel yaşamı görmeleri ülkemiz adına önemli bir olay. Gençlere hizmet etmek geleceğe hizmet etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Son olarak konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Sadık Tunç ise şöyle dedi “Devletimizin sosyal devlet olması dolayısıyla hayata geçirilmiş olan Sıfırdan Zirveye Yolculuk projesiyle İzmir’den gelen Roman gençlerimizi Erciyes’te misafir ettiğimiz için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi