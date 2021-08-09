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Sıfırdan zirveye yolculuk

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Sıfırdan Zirveye Yolculuk Gençlik Değişimi’ Projesi kapsamında Kayseri’den hiç deniz görmemiş roman gençler İzmir’e gitti.

KAYSERİ 09.08.2021, 14:57
Sıfırdan zirveye yolculuk

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Sıfırdan Zirveye Yolculuk Gençlik Değişimi’ Projesi kapsamında Kayseri’den hiç deniz görmemiş roman gençler İzmir’e gitti.

’Sıfırdan Zirveye Yolculuk Gençlik Değişimi’ projesinin ilk ayağında İzmir’den daha öncesinde hiç kayak yapmamış gençler Erciyes Kamp Eğitim Merkezi’ne gelerek Erciyes’te kayak yaptı. Projenin ikinci ayağında ise Kayseri’den hiç deniz görmemiş Roman gençler İzmir’e gitti.
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