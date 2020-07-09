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Sıfır Atık Farkındalığı Oluşturan Okullara Sertifikaları Verildi
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN’IN HİMAYESİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SIFIR ATIK PROJESİ’NDE FARKINDALIK OLUŞTURAN OKULLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ.
KAYSERİ 09.07.2020, 21:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’nde farkındalık oluşturan okullara sertifikaları verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık projesinde farkındalık oluşturan ve bu konuda bilinçli hareket eden okullara sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu tarafından verildi.
Sertifika töreni sonrasında projeye destek veren okullara masa tenisi takımı hediye edildi.
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