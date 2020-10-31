Sıcak asfalt çalışması Sindelhöyük Mahallesi’nde devam ediyor
DEVELİ BELEDİYESİ’NİN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİYLE ORTAK YÜRÜTTÜĞÜ SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖMER MAVİ CADDESİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ, ALPARSLAN MAHALLESİ VE M. AKİF ERSOY MAHALLESİ GÖLEMEN MEVKİNDE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYAN EKİPLER ÇALIŞMALARINA SİNDELHÖYÜK MAHALLESİNDE DEVAM EDİYOR.
Develi Belediyesi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortak yürüttüğü sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Alparslan Mahallesi ve M. Akif Ersoy Mahallesi Gölemen Mevkinde çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına Sindelhöyük Mahallesinde devam ediyor.
Develi’nin en büyük kırsal mahallesi olan Sindelhöyük Mahallesinde eksik kalan yerlerin tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten ve çalışmaları yerinde inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Çalışmalarımızda ekip ve ekipmanıyla bizlere her daim destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.
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|10
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|8
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|7
|6
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|7
|5
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|4
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|7
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|6
|13
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|6
|13
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|4. Aston Villa
|5
|12
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|6
|11
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|6
|11
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|10
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|6
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|6
|3
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|1
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|1
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|1. Real Madrid
|7
|16
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|7
|14
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|14
|4. Granada
|6
|13
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|11
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|10
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|4
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