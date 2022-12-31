SGK’da hafta sonu "EYT" mesaisi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nde EYT’li vatandaşlar için hafta sonunda da mesai yapıldı.

Milyonlarca insanın beklediği EYT’nin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından Kayseri’de yüzlerce vatandaş SGK’ya başvurdu. Müdürlükte hafta içinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların mağdur olmaması için hafta sonu mesaide yapıldı. Yılbaşı gecesinde de vatandaşların imdadına yetişen SGK Kayseri İl Müdürlüğü personelleri prim, askerlik ve hizmet borçlanması gibi vatandaşların merak ettiği konuları yanıtladı.

Vatandaşlarda hafta sonu mesaisinden dolayı SGK İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.