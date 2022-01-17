Sezen Aksu’ya Develi’den suç duyurusu

Develi Erciyesspor Başkanı Yılmaz Özalp; ’Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli klibinde ’Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e’ sözleri nedeniyle sanatçı Sezen Aksu’ya İslamiyet’e hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Dini değerlere saldırıda bulunan herkes için suç. duyurusunda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Özalp açıklamasında; "Önüne gelen İslam’a ve mukaddesatımıza saldırıyor. Hem de hiç çekinmeden. Şarkıcı ya da sanatçı olmak kimseye dini değerlerimizi aşağılama hakkı vermez. Biz sessiz kaldıkça birileri her gün saldırının boyutunu artırıyor. Bu sebeple kendini şarkıcı olarak tanımlayan Sezen Aksu hakkında Hz. Adem peygamberimiz ve Hz. Havva annemize ettiği hakaretten ötürü suç duyurusunda bulundum. Başkalarının dini inanç ve değerlerine, yaşam tarzına zerre saygısı olmayan, kendinden olmayanı her fırsatta ötekileştiren, başka fikir ve inançlara tahammülü olmayan ve dini değerlerimize saldırıda bulunan herkes için suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.