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Seyrani Mahallesi’nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Seyrani Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla ilgili kentsel dönüşüm bölgesinde yapılan yıkım alanında basın açıklaması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Seyrani bölgesini ilmek ilmek işlemeye devam ediyoruz” dedi.

KAYSERİ 09.11.2021, 16:04
Seyrani Mahallesi’nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Seyrani Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarla ilgili kentsel dönüşüm bölgesinde yapılan yıkım alanında basın açıklaması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Seyrani bölgesini ilmek ilmek işlemeye devam ediyoruz” dedi.

Düzenlenen programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahalle sakinleri ve basın mensupları katıldı. Kentsel dönüşümün hiç kolay bir iş olmadığını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil. Hele de içinde bulunduğumuz Seyrani Mahallesi gibi yaklaşık 45 hektar gibi büyükçe bir alanda çalışma yapıyorsanız ve bugünkü gibi onlarca projeyi hayata geçirip hepsini de aynı senkronizasyon içerisinde şehrinize kazandırmak için bir gayret ve çaba içerisinde diğer taraftan da vatandaşın beklentisine hızlı bir şekilde karşılık vermenin gayreti içerisinde olunca, ister istemez bazen karşınıza zorluklar çıkabiliyor. İşin nihayetinde öyle bir güzellik var ki, insanlar evlerini aldıkları zaman, içine girip oturdukları zaman, hele de “Allah razı olsun emeği geçenlerden. Bize böyle bir ortamda sağlama noktasında kimin emeği geçmişse Allah razı olsun” diyorlarsa o zaman değmeyin keyfimize. Bütün yapılanların hepsini unutuyorsunuz, sıkıntıların hepsi bir tarafa gidiyor ve daha sonra yeni işler yapmak için nerden başlasak diyorsunuz. Yeni bir şeyler yapmanın gayreti içerisine düşüyorsunuz” dedi. Toplamda teslim edilecek 3 bin 472 konutun yüzde 25’inin tamamlanma aşamasında olduğunu söyleyen Çolakbayrakdar, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2019 yılında ’Yaşamak İçin, Yaşatmak İçin’ mottosu ile yola çıktık. Yeni dönemin mottosu bu olsun dedik. Yaşanabilir alanları inşa etmemiz lazım mevcut alanları daha yaşanabilir hale getirmek için neler yapmamız gerekirse bunları sunduğumuz projelerimizi paylaşmıştık. Bunlardan bir tanesi de Seyrani Mahallesi. İçinde bulunduğumuz alanı biz 5-6 yıl öncesinden ilmek ilmek işliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada özellikle içinde bulunduğumuz ortamı yerinde görmek istedik. Allah nasip ederse önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu alanında değişimi ve dönüşümünü, daha sonraki yıllarda da Seyrani’nin tamamen gelişimi ve dönüşümüne hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. 2015’ten itibaren devraldığımız Seyrani’yi Allah nasip ederse bizden sonraki nesillere, kuşaklara daha yaşanılabilir bir çevre olarak devretmenin çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Burada konut alanı olarak inşa etmeyi planladığımız proje alanımız içerisinde 3 bin 472 tane konut var. Bunlardan da şu ana kadar 504 tanesini teslim etmişiz, 336 tanesinin de inşaatı devam ediyor teslim edilecek. Yani proje içerisinde toplam proje alanının şu ana kadar yüzde 25’i konut olarak tamamlanmış ve tamamlanma aşamasında. Yeni projeler de arkasından geliyor.”

Başkan Çolakbayrakdar’ın sunum ve konuşmasının ardından yıkım çalışmaları devam etti.

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