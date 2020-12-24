Seyrani Kampüsüne bir yeni bölüm daha

Kayseri Üniversitesi’nin merkez kampüs dışındaki en büyük kampüsü olan Seyrani Kampüsü içerisinde eğitim hayatına devam eden Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’na Bahçe Tarımı Programı açılıyor.

Bilgisayar Teknolojileri, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri programlarının olduğu Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’na Kayseri Üniversitesi’nin YÖK’e yaptığı talep doğrultusunda Bahçe Tarımı Programı da açıldı.

Açılan yeni programlar ve bölümlerle Seyrani Kampüsünün çok daha büyüyeceğini ve Develi’ye büyük katkılar sağlayacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kampüsümüze yeni program kazandırmak için onay veren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Bey’e çok teşekkür ediyor, yeni açılacak olan Bahçe Tarımı Programının Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.