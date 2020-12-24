Son Dakika
Seyrani Kampüsüne bir yeni bölüm daha
Kayseri Üniversitesi’nin merkez kampüs dışındaki en büyük kampüsü olan Seyrani Kampüsü içerisinde eğitim hayatına devam eden Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’na Bahçe Tarımı Programı açılıyor.
KAYSERİ 24.12.2020, 15:04
2
Kayseri Üniversitesi’nin merkez kampüs dışındaki en büyük kampüsü olan Seyrani Kampüsü içerisinde eğitim hayatına devam eden Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’na Bahçe Tarımı Programı açılıyor.
Bilgisayar Teknolojileri, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri programlarının olduğu Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’na Kayseri Üniversitesi’nin YÖK’e yaptığı talep doğrultusunda Bahçe Tarımı Programı da açıldı.Açılan yeni programlar ve bölümlerle Seyrani Kampüsünün çok daha büyüyeceğini ve Develi’ye büyük katkılar sağlayacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kampüsümüze yeni program kazandırmak için onay veren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Bey’e çok teşekkür ediyor, yeni açılacak olan Bahçe Tarımı Programının Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü