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Seyit Ahmet Okur, korona virüse yenik düştü
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI SEYİT AHMET OKUR, KORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.
KAYSERİ 02.09.2020, 15:08
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet Okur, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Okur’un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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