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Sesi Görenler Ligi: Kayseri Görme Engelliler: 2 - İzmir Çağdaş Görme Engelliler: 1

Sesi Görenler Futbol Ligi 11. hafta maçında Kayseri Görme Engelliler Futbol Kulübü, sahasında İzmir Çağdaş Görme Engelliler takımını 2-1 mağlup etti.

KAYSERİ 18.10.2022, 08:39
Sesi Görenler Ligi: Kayseri Görme Engelliler: 2 - İzmir Çağdaş Görme Engelliler: 1

Sesi Görenler Futbol Ligi 11. hafta maçında Kayseri Görme Engelliler Futbol Kulübü, sahasında İzmir Çağdaş Görme Engelliler takımını 2-1 mağlup etti.

Maçın başlama vuruşunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptı. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından Vali Çiçek’e forma hediye edildi.

Stat: Argıncık

Hakemler: Fatih Ergül, İsmail Sakar, Şifanur Karadüz

Kayseri Görme Engelliler Futbol Kulübü: Batuhan Karakoç, Emre Aslan, Mehmet İncesu, Tekin Müştü, Muhammet Ali Dinçaslan,

İzmir Çağdaş Görme Engelliler: Ali Oraklı, Oğuzhan Yokuş, Süleyman Görece, Celal Çoban, Batuhan Demir, Hasan Şatay, Murat Budak

Goller: Mehmet İncesu Dk.25, Emre Aslan Dk.28 (penaltıdan) (Kayseri Görme Engelliler Futbol kulübü) Hasan Şatay Dk.9 (İzmir çağdaş Görme Engelliler)

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