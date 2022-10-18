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Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu

Kayseri’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda ünlü yazar Serdar Tuncer okurlarıyla bir araya geldi.

KAYSERİ 18.10.2022, 16:34
Serdar Tuncer okurlarıyla buluştu

Kayseri’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda ünlü yazar Serdar Tuncer okurlarıyla bir araya geldi.

Kitap Fuarı’nda bulunan konferans salonunda okurlarıyla buluşan ünlü yazar Serdar Tuncer, 1 saat süren söyleşi yaptı. Hayranlarının sorularını cevaplayan Tuncer, söyleşide ‘tasavvuf’ konusunda hayranlarına bilgiler verdi.

Serdar Tuncer ayrıca okurlarının kitaplarını imzaladı.

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