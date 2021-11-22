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Şenel: "Önümüzdeki 2 eğitim döneminde diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmamalıdır"

Kayseri’de Diş Hekimleri Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel, diş hekimlerinin sorunlarının arttığı bu dönemde güzel bir çalışma ortamı oluşturulması için önümüzde 2 eğitim döneminde diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmaması gerektiğini söyledi.

KAYSERİ 22.11.2021, 11:28
Şenel: "Önümüzdeki 2 eğitim döneminde diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmamalıdır"

Kayseri’de Diş Hekimleri Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel, diş hekimlerinin sorunlarının arttığı bu dönemde güzel bir çalışma ortamı oluşturulması için önümüzde 2 eğitim döneminde diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmaması gerektiğini söyledi.

Her yıl 22-26 Kasım tarihleri arasında kutlanan Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla Kayseri Diş Hekimleri Odası tarafından etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında, Diş Hekimleri Odası, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çelenkleri Atatürk Anıtı’na bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Tamer Şenel, Diş hekimine başvuru sıklığının Türkiye’ye göre çok yüksek olduğu Avrupa Birliği’ndeki diş hekimi/nüfus oranını 1/1500 baz olarak alınsa bile 2023 yılında bu verilerle hedef tutturulmaktadır. İşsiz, emeği çok ucuzlaştırılmış ve değersizleştirilmiş diş hekimleri ve çalışma biçimi tümden işçileşmeye gittiği piyasa koşullarının hüküm sürdüğü ve dolayısıyla deontolojik ve etik sorunların arttığı bir çalışma ortamı oluşturulmaması için, kontenjanların zamana yayılarak 2022 yılından itibaren hızla azaltılmalı hatta akademik kadro/öğrenci dengesindeki negatif göstergeyi kaldırabilmek için önümüzdeki 2 eğitim döneminde diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Şenel, "Ülkemizin en zor ve en pahalı eğitimini alan gençlerimizin geleceği ucuz iş gücü olmak yada işsiz kalmak olmamalıdır. Bu konuyla ilgili önemsenmesini ve dikkate alınmasını acilen talep ettiğimiz diğer bir husus ise diş hekimliği fakültelerine alınan ÖSYM’de ilk 60 bin öğrenci kontenjanına, sınırlamanın belirlenecek kontenjanlarda hayata geçirilmesidir. Tıp ve diş hekimliği genel sağlığın ayrılmak uygula alanları olup yetiştirilecek diş hekimlerinin nitelikli eğitim almaları hususunda alınacak önlemlerin aynen tıp fakültelerinde alınacak önlemler gibi değerlendirilmesini, toplumun alacağı ağız, diş sağlığı hizmetlerinin üstün nitelikli olmasına imkan sağlayacaktır" diye konuştu.

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