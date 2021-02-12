Semt pazarlarının gözdesi portakal oldu

Kayseri’de kurulan semt pazarlarında bu haftanın gözdesi portakal oldu.

Kayseri’de, her hafta kentin belirli bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu haftanın gözde ürünü portakal oldu. Bu hafta portakal pazarlarda 4 TL’den satışa sunuldu. Portakal, fiyatının uygun olması ve kış mevsimi ürünü olması nedeniyle vatandaşların tercihinde birinci sırayı alan ürün oldu.

Pazarda en çok satılan ürünün portakal ve turunçgiller olduğunu belirten, Kayseri Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Cemal Mağara, “Şuan da pazarda en çok satılan ürün portakal ve turunçgillerdir. Zaten sezonunda olduğu için yenmesi gereken ürünler bunlardır. Şuan da pazarlarda işlerimiz gerçekten de biraz durgun. Daha iyi olacak inşallah. Temennimiz o yönde. Fiyat bakımında da pazarlarımız da ürünler uygun. Meyvelerimiz, sebzelerimiz hepsi tazedir. Halkımızı pazara bekliyoruz. Uygun ve taze meyve, sebze yemek istiyorlarsa pazarlarımıza buyursunlar” dedi.

Pazarda en çok satılan ürünlerin mandalina ve portakal olduğunu söyleyen pazar esnafı Emre Türksoy, fiyatların biraz yüksek olduğunu ve bundan dolayı müşterinin ilgisinin az olduğunu ifade etti. Pazar esnafı Emre Türksoy sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pazarımızda en çok satılan ürünler mevsimi dolayısı ile de portakal ve mandalina gibi turunçgiller. Müşterinin ilgisi fiyatlar biraz yüksek olduğu için müşterinin ilgisi düşük. Yani 5 kilo, 10 kilo portakal satacağımız yerde bir aileye 2 kilo ancak satıyoruz. Fiyattan dolayı aldıkları kilo bazını düşürüyorlar. Ürünler geçmişe göre pahalı, geçen sene 1-1,5 TL olan portakal bu sene 4-5 TL’yi gördü. Fiyatlar ortalama 3-4 katını gördü.”

Öte yandan, belediyelere bağlı zabıta ekipleri pazara girişlerde ateş ölçümü ve maske denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde maskesi tam takılı olmayan vatandaşlar uyarılırken, ateşi yüksek olan vatandaşlar pazara alınmadı.