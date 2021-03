Semt pazarlarında sosyal mesafe kuralları en üst seviyede uygulanıyor

Kayseri’de kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında virüs tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığını söyleyen pazar esnafı, vatandaşların rahatlıkla gelip alışveriş yapabileceğini söyledi.

Sebze ve meyve fiyatlarında geçen hafta ile bu hafta arasında fark olmaması, pazarcıların yüzünü güldürürken, vatandaşlarında alım gücünü yükseltti. Fiyatların geçen hafta ile aynı olduğunu ve herhangi bir değişiklik yaşanmadığını belirten pazar esnafı Olcay Yıldırım, “Sadece domateste ufakta olsa bir yükselme gözükse de öyle değil. Normal fiyatlar. Öyle göze batan bir yükselme yok. Domatesin yükselmesinin sebebi ihracatın başlamasına bağlıdır. Domates şu anda 5-8 TL arasında değişiyor. Meyve ve sebzenin belirli bir piyasası olmaz. Ürün satılmadığı zaman fiyat düşer, satıldığı zamanda yükselir. Domateste 5-6 TL gibi bir fiyatta olursa vatandaş alabiliyor ama daha üstünü almaz" dedi.

Yıldırım, "Müşterinin pazara çok bir ilgisi yok. Sadece zaruri ihtiyaçları neyse onları alıp, gidiyorlar. Yani canının istediğini değil, zaruri ihtiyaçlarını alıyorlar. Pazara korona virüs tedbirleri olması gerekenden fazla. Çünkü etrafımıza baktığımız zaman insanlar tramvayda, otobüste üst üste gidiyor ama pazarda sosyal mesafe kuralları çok güzel uygulanıyor. Marketlere baktığımız zamanda virüs tedbirleriyle hiçbir alakaları yok. Oralarda hiç uyulmuyor ama pazarda aşırı ve güzel bir uygulama var. Müşterilerimizin korkmasını gerektirecek bir durum yok. Gayet rahat bir şekilde gelebilirler. Çünkü tedbirler burada oldukça üst seviyede” dedi.

Pazarda sebze ve meyve fiyatlarında bir değişiklik olmadığını söyleyen pazar esnafı Kadir Mağara, pazarlarda korona virüs ile ilgili her türlü tedbirin alındığını söyledi. Mağara: ”Fiyatlarımız normal. Bir haftadır herhangi bir değişiklik yok. Meyve sebze fiyatlarımız hep aynı. Pazarda abartılan bir fiyat durumu yok. Geçen haftalarda biraz yükselme vardı ama bu hafta normal. Fiyat olarak kivi 5 TL, muz 10 TL, çilek 13 TL, domates ve salatalık 5 TL, limon 3 TL yani meyve sebze fiyatları sabit değişmedi. Müşterinin pazara talebi var ama pandemiden dolayı her sektörde olduğu gibi bizim işlerde de sıkıntı var. Pazarda müşterilerimiz girişte ateş ölçülerek pazara alınıyorlar. HES kodu sorgulaması var. Pazarda korona virüs ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Her türlü önlem alınıyor. Maske kullanımı zaten şart. Bütün müşterilerimizi pazara bekliyoruz. Korona virüs ile ilgili herhangi bir sıkıntı pazarda yok. Gerek biz, gerek belediye ekipleri pazarda her türlü önlemi alıyoruz” ifadelerini kullandı.