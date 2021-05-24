SEM Yönlendirme Toplantısı Online yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı 2017-2018 Grubu SEM Yönlendirme Toplantısı Online olarak gerçekleştirildi.

2017-2018 döneminde yatkınlıkları tespit edilerek 1 yıllık eğitim sürecini ve yönlendirme için gerekli tüm test ve aşamaları tamamlayan öğrenciler, en doğru şekilde spor branşlarına yönlendirilmesini sağlamak ve Sporcu Eğitim Merkezlerine müracaatlarını gerçekleştirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Ömer Altunsoy, Mete Erol, Selçuk Çebi, Fatih Konuksever, Kubilay Cengiz, Kerim Akın, Doğukan Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca , 81 il genelinde online platformda düzenlenen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri Sportif Yetenek Taramasından Sorumlu Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç katıldı.