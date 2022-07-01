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Selde zarar gören Koyunabdal Mahallesi’nde inceleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan Koyunabdal Mahallesinde aşırı yağışlardan sonra meydana gelen selin ardından incelemelerde bulunuldu.

KAYSERİ 01.07.2022, 17:06
Selde zarar gören Koyunabdal Mahallesi’nde inceleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan Koyunabdal Mahallesinde aşırı yağışlardan sonra meydana gelen selin ardından incelemelerde bulunuldu.

Can kaybının yaşanmadığı selde bazı sokak ve evlerde maddi hasarlar meydana gelirken Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Elma, Fen İşleri ve İmar Müdürlüğü bölgede inceleme yaptı. Fen İşleri ekipleri de hasar gören alanlarda temizlik çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada; hasar gören ve belirlenen bölgelerde onarım ve yenileme çalışmalarının en kısa sürede başlayacağı bildirildi.

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