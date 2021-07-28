Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla Selçuklu Mahallesi’ne yapılacak olan çok amaçlı ‘Pazar Yeri, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’’nin temelini attı. Bu yeni proje ile birlikte alışverişten eğitime, spordan kültür faaliyetlerine kadar bir çok fonksiyon bir arada olacak.

Temel atma programına, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Melikgazi’mize yeni bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eskişehir Bağları dediğimiz bölge Selçuklu, Danışment ve Osmanlı Mahallesi olmak üzere 3 mahalleden oluşuyor. Bu bölgede birçok hizmetimiz var. Battalgazi Bulvarımızı yeniliyoruz. Otoparkları ve yeşillendirmesi ile birlikte çok nitelikli bir yer haline geldi. Bu bölgenin en önemli ihtiyaçlarını tespit edip gidermeye çalışıyoruz. Burası eski Pazar yeriydi. Proje yapıldıktan sonra meyve sebze satış yeri, alt katında bayanlar için spor salonu üst katında eğitim alacakları kurs yerleri olacak. Sosyal tesis içerisinde akıl küpü çalışma istasyonu, çeşitli atölyeler, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekânları yer alacak. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkân verecek akıl küpü çalışma istasyonunda tek kişilik çalışma alanları, çoklu çalışma alanları bilgisayar destekli çalışmalara imkân tanıyan alanlar, çay kahve mola köşeleri bulunacak. 7’den 70’e ilçe sakinlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarladık. Selçuklu Mahalle’mize ve Melikgazi’mize çok yakışacak. Dolayısıyla sadece Pazar yeri değil, aynı zamanda sosyal tesis olacak. 3 mahalleye hizmet edecek bir yer olacak. Yakında güzel bir okulu Danışment Mahallemize kazandırıyoruz. Osmanlı Mahallemize deki okul ihtiyacını, Danışment ve Selçuklu Mahallemizdeki cami ihtiyacını karşılıyoruz. Yakında inşaatına da başlayacağız. Dolu dizgin hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim birliğimizi bozmasın. Rabbim en güzel hizmetleri ilimize ve ilçemize yapmayı nasip etsin. Hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın emeklerine sağlık, çok güzel bir proje. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu. Kayseri’nin her bir köşesinde hizmetlerin yapıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Temelini attığımız bu güzel tesisin Rabbim açılışını da yapmayı nasip etsin. Kayseri olarak hep birlikte gece gündüz koşturuyoruz. Mustafa Başkanımız bu bölgeye güzel hizmetleri yapıyor. Eline emeğine sağlık. Hayırlı olsun” dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Mustafa Palancıoğlu Başkanım Sağolsun hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Melikgazi ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye’de emsali olmayan Kayseri’de en güzel Pazar yeri burada yapılıyor. Rabbim güzel bir şekilde bitirip açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin.” diye ifade etti.