Sektör temsilcilerinden ‘konutta düşük faiz’ talebi

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Konutta düşük faiz imkanı genel bir dönemi içerirse, inşaat sektörü açısından hareketlilik ve umut verici bir gelişme olur” dedi.

2022 yılının tüm inşaat sektörü için zor bir dönem oluğunu fakat 2023 yılından umutlu olduklarını söyleyen Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “2022 yılı tüm inşaat sektörü için, özellikle de bizim için oldukça zor bir dönem olarak geçti. Biliyorsunuz bir pandemi sürecinden çıkmıştık ve bunun hasarlarını toplamaya çalışırken maliyetlerin artması ve enflasyonda yaşanan sıkıntılar derken oldukça durağan bir süreçti. Nerdeyse inşaat sektörü durma noktasına geldi. Özellikle bu düşük faizli konut kredilerinin önünün kapatılmasıyla da insanların alım gücü ciddi oranda düştü. Bu konut kredilerinin verilmemesi, verilse de düşük oranda verilmesi, ödeme oranlarının tekrardan yüksek bir meblağda seyretmesiyle oldukça zor bir döneme girdik. 2022 yılı ne kadar zor bir dönem olsa da biz 2023 yılından oldukça umutluyuz. Bunun için de önümüzdeki projelere odaklandık. 2023 yılı planlamalarımızı yaptık. 2023 yılı içerisinde inşallah müşterilerimize yeni lokasyonlarda yeni projelerle de hizmet vermeye devam edeceğiz. Lokasyonlardan bahsetmek gerekirse de Çay Bağları, Eğribucak ve Altınoluk bölgelerinde villa konseptleri, Yıldırım Beyazıt, Yıldızevler, Konaklar, Kertmeler ve yine Talas bölgesinde de yine konut projelerinde de müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Karabulut, 2022 yılında yatırımcıya en çok gayrimenkulün kazandırdığını söyleyerek, “2022 yılında da veriler üzerine baktığımızda herkes kendi açısından bir yatırım yapmaya çalışıyor. Bu yatırım oranlarına baktığımızda da dolar yüzde 29, altın yüzde 33, Euro yüzde 23 gibi yatırımcısına kar getirisi sağlarken, en güvenli yatırım olan gayrimenkul yatırımcısına 2022 yılı içerisinde yüzde 137 gibi bir artışla gelir sağlamış oluyor. Her zaman söylüyorum, en güvenli liman her zaman olduğu gibi gayrimenkuldür. Özellikle topraktan alınan projelerde müşterilerimizin kar etmeme gibi bir durumu kesinlikle söz konusu değil. Bu konuda özellikle topraktan projelerimizi tavsiye edebilirim. Bunlara da değinecek olursak Talas Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Via-138 projemizle 2+1 seçeneği sunabiliriz. Bir diğer bölge de Talas Mevlana Mahallesi’nde Marvel-300 projemiz ve 4 bloktan oluşuyor. Hem 2+1 hem de 3,5+1 seçeneğiyle ve yine Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yer alan Neva-125 projemizle de hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle kendi bünyemizde yaptığımız vade imkanları, ödeme kolaylıkları ve takas imkanlarıyla da ödemelerde bir kolaylık sağlanmış oluyor. Yatırım yapmak ve kazanç sağlamak isteyen vatandaşlarımızı da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Düşük faiz fırsatlarının dönemsel değil sürekli olmasının hem sektör hem de vatandaş açısından umut verici olacağını söyleyen Serap Karabulut, “Devletimiz sağ olsun böyle belirli dönemlerde güzel adımlar atıyor. Bu adımlar vatandaşımız için güzel oluyor ama sektör temsilcileri olarak genele baktığımız zaman bu aslında sektör açısından güzel bir durum değil. Çünkü sadece belirli bir dönemde hem vatandaşların hem de sektörün işi kolaylaşmış oluyor. Biz bunun genele yayılmasını istiyoruz. Örnek verirsek 2022 yılı içerisinde belirtilen faiz oranıyla kredi kullanabilirsiniz gibi. Bunun genele yayılması, belirli bir dönemde yapılması yerine, insanların bir beklenti içerisine girmesi yerine genele yayılırsa tüm sektör açısından daha hareketli ve umut verici olacağı kanısındayım. Biliyorsunuz 2023 yılında da her sektörde olduğu gibi her ürüne zam geleceği gibi inşaat maliyetleri de yine artacaktır. Vatandaşlarımıza da bunun için bir an önce gayrimenkulde değerlendirmelerini, özellikle imkanları varsa topraktan projelere girmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü topraktan girilen projelerde vade imkanları olması sebebiyle ödemeleri biraz daha kolaylaşacaktır. Bitmiş bir proje almak isterlerse, devletimizin şu an gündeme getirdiği düşük faizli konut kredilerini bir an önce değerlendirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.