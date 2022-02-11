Şekerspordan Yılmaz Öztürk’e geçmiş olsun mesajı

Kayseri Şekerspor Kulübü, uğradığı saldırı sonucu yaralanan Kayseri Demirspor kulüp Başkanı Yılmaz Öztürk’e geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kayseri Şekerspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kayseri sporunun mihenk taşlarından biri olan Kayseri Demirspor’un çok kıymetli kulüp Başkanı Yılmaz Öztürk’ün menfur bir saldırıda yaralandığı haberini derin bir üzüntü ile almış bulunuyoruz. Demirspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, Yılmaz Öztürk Başkan’a acil şifalar dileriz.”