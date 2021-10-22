Şeker fabrikaları arasında işçisine en yüksek maaş Kayseri Şeker’den

Kayseri Şeker ile Şeker İş Sendikası arasında 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı. Kayseri Şeker’de çalışan bin 163 işçiyi kapsayan, 2 yıllık toplu sözleşme çerçevesinde işçi maaşlarına sosyal yardımlarla birlikte toplamda yüzde 41.44 oranında zam yapıldı. Bu zam oranı Türkiye’deki tüm şeker fabrikaları arasında ilk sırada yer aldı.

Kayseri Şeker’de çalışan bin 163 sendikalı işçi, toplu sözleşme sevinci yaşadı. Kayseri Şeker ile Şeker İş Sendikası arasında 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede, yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, Şeker İş Sendikası Şube Başkanı İbrahim Dayı ve işçiler katıldı. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünün yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, Kayseri Şeker’in işçisine en yüksek maaşı verme iradesini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Şeker İş Sendikası ile yapılan müzakerelerde anlaşılan zam oranına yönetim kurulu olarak da ilave yaptıklarını ifade eden Başkan Akay konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

"Aslında görüşmelerde bir sonuca varılmış, bu varılan sonuç üzerine yönetim kurulumuz bir değerlendirme yaptı. Sendika ile yapılan müzakereler, birinci 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 5, üçüncü altı ayda yüzde 5 ve dördüncü 6 ayda yüzde 4 şeklinde sonuçlanmıştı. Ama yönetim kurulumuz dedi ki ’bizimde çalışanlarımıza bir ilave yapmamız haktır, doğrudur, gereklidir’. Bütün zorluklara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen, zarar ediyor olmasına rağmen, yönetim kurulu birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci 6 ay için yüzde 6, üçüncü 6 ay için yüzde 6 ve dördüncü 6 ay için yüzde 5 olarak zam yapma kararı verdi. Bu toplamda aslında birleşik olarak yüzde 36’lık bir orana tekabül ediyor, fakat sosyal yardımlarla beraber yüzde 41.44’e tekabül ediyor. Bu oran da diğer fabrikalarla kıyaslandığı zaman Kayseri Şeker çalışanlarına en yüksek ücreti verme noktasındaki iradesini tekrardan tescil etmiş oldu. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Alın terlerinin karşılığını ağız tadıyla yemeyi nasip etsin."

Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise törende yaptığı konuşmada Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a gerek şeker sektörünün sıkıntıları konusunda tek başına verdiği mücadele ve gerekse işçi maaşlarına zam konusunda ortaya koydukları fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. Genel Başkan Gök konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Şeker İş Sendikası olarak, şeker sanayinde yıllardır örgütlü olan bir sendika olarak şunu söylemek istiyorum. Şeker sektörü gerçekten çok zor bir durumda, şeker sektöründe yıllarca bu kültürle yaşayan bu kültürle iş yapan işletmelerimiz kendilerine fedakarlık etmek suretiyle zamları verdiler. Bunu samimiyetle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şeker sektörüne, fabrikamıza, yediğimiz ekmeğimize sahip çıkmak için, şeker fabrikalarımızın, şeker sektörümüzün sorunlarını, zorluklarını, üzerindeki baskıları paylaşmamız gerekiyor. Biz kaçak şekerlerle nişasta bazlı şekerlerle, yüksek yoğunluk tatlandırıcılarla, uğraşmak mecburiyetindeyiz. Çalışanlar olarak; ekmeğimizi kazanmak için sektördeki zorlukları bilip sektörün idarecileriyle beraber hareket etmek mecburiyetimiz var. Bu sektöre sahip çıkan herkese sahip çıkmak mecburiyetimiz var. Bu toplu sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar yapılan toplu sözleşmeler de en yüksek rakamı Kayseri Şeker’de yeniden yakaladığımızı söylüyorum. Bu zorluklar içerisinde bu zammı veren, yönetim kurulu başkanımızı yönetim kurulu üyelerini, genel müdürümüzü, bütün amirlerimizi ve işçi arkadaşlarımızı bu birlik beraberlikleri için tebrik ediyor hepsine başarılar diliyorum."