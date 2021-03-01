Şehit Özgür Çelik ve Şehit Ali Taşöz dualarla anıldı

5 Şubat 2020 yılında Hakkari’nin çukurca ilçesinde şehit olan Özgür Çelik ve İdlip’teki operasyonda şehit olan Ali Taşöz dualarla anıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yetişir ile şehidin babası Mahmut Çelik ve yakınlarının katıldığı tören Çomaklı mezarlığında düzenlendi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, “Geçtiğimiz yıl 5 Şubat 2020 tarihinde Develimizin Çomaklı Mahallesinde yaşayan Mahmut Çelik amcamızın oğlu Özgür Çelik Hakkari Çukurca 2.Hudut Tugay Komutanlığında görev icra ederken şehit olmuştu. Bugün Çomaklı mezarlığında şehidimizi babası, annesi, kardeşleri, yakın akrabaları, belediye başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız ile beraber şehadetinin yıl dönümünde dualarla andık. Şehitlerimizi unutmayacağız unutturmayacağız.

Mevlam bütün şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Nurlar içinde uyusunlar inşallah" dedi.

İdlip şehidi Ali Taşöz’ün ailesini de ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru, "Şehidimizin şehadet yıl dönümünde şehidimizin bizlere kutsal emanetleri olan annesi Pembe Taşöz ablamızı ve babası Hüseyin Taşöz abimizi eşim Elif ile evlerinde ziyaret edip hal ve hatırlarını sorduk. Bu vesileyle bugün kutsal emanetlerimizin acılarını nacizane bir nebze de olsa hafifletip onların dualarını almanın huzurunu yaşadık.

Mevlam Ali Taşöz şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin İnşallah" ifadesinde bulundu.