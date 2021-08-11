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Şehit ailelerinden KAYÜ’ye ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Karagöz, Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Uzel ve Kayseri Buluşmaları Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun’a nezaket ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ 11.08.2021, 16:32
Şehit ailelerinden KAYÜ’ye ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Ali Karagöz, Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Uzel ve Kayseri Buluşmaları Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Karagöz, dernek çalışmaları hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun’a bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda ise Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Karagöz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Boztosun’a plaket takdim etti.
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