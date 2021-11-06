Şehit aileleri ve gazilerden Lütfü Türkkan’a tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehit kardeşine küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a tepki göstererek, "Derhal Milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz" dedi.

Yavuz, "05.11.2021 tarihinde PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in kardeşinin Bingöl’de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi adlediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti Milletvekili istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkkan’ı istifaya davet eden Ali Yavuz, "Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan’ın derhal Milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz" dedi.