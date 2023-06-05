Şehir Hastanesi Personeli Kan Bağışladı
EMEKLERİYLE HAYATLARA DOKUNAN KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ PERSONELİ, KIZILAY'A KAN BAĞIŞI YAPARAK DA HAYAT KURTARIYOR.
KAYSERİ 05.06.2023, 16:55
Emekleriyle hayatlara dokunan Kayseri Şehir Hastanesi personeli, Kızılay’a kan bağışı yaparak da hayat kurtarıyor.
Her türlü afette, olağanüstü halde özveriyle çalışan hastane personelleri, Kızılay’a kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya devam ediyor. Kızılay ekipleri tarafından hastane Acil Servis koridoruna mesai saatleri içinde belirli aralıklarla kurulan stant alanında, hem hastane personeli hem de hasta ve hasta yakınları kan bağışı yapabilecek.